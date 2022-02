В Україну прибула військова допомога від британців та США: дісталося і теробороні

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою із Великої Британії.

Про це повідомив кореспондент телеканалу "Україна 24" з аеропорту.

На борту літака перебувають військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.

Також там є бронежилети, каски та інший вантаж – поки не уточнюється, який.

На своїй сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков подякував партнерам за їхню "політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу".

Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from – military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr :bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU

Також міністр зазначив, що до Києва прилетів 9-й літак із військовою допомогою зі США. За його словами, до аеропорту "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн боєприпасів.

The 9th bird from &2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil був received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some gifts from look at txt below @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM