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В Україну прибула військова допомога від британців та США: дісталося і теробороні

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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9 лютого, 16:32
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Літаки приземлилися в аеропорту "Бориспіль"
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою із Великої Британії.

Про це повідомив кореспондент телеканалу "Україна 24" з аеропорту.

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Що у літаку

На борту літака перебувають військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.

Також там є бронежилети, каски та інший вантаж – поки не уточнюється, який.

На своїй сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков подякував партнерам за їхню "політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу".

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Літак із США

Також міністр зазначив, що до Києва прилетів 9-й літак із військовою допомогою зі США. За його словами, до аеропорту "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн боєприпасів.

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Допомога Україні

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги в Україні. Чи буде ця сума поділена на транші і коли чекатиме на першу частину, поки невідомо.

Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні. Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія планує замінити політичну владу в Україні.

"У Кремлі мріють, що тут їх зустрічатимуть із квітами на вулицях Києва, або Одеси, або Дніпра, Львова. Насправді такого не станеться у разі повномасштабної відкритої агресії", – наголосив міністр.

Загроза вторгнення РФ в Україну

  • 2021 року РФ зосередила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.
  • 3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".
  • Також американські ЗМІ описали найжахливіший варіант вторгнення Путіна. Так, повномасштабне вторгнення може призвести до загибелі від 25 000 до 50 000 мирних жителів, від 5000 до 25 000 військовослужбовців України, а також від 3000 до 10 000 військовослужбовців Росії.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ймовірність нового вторгнення Росії в Україну зростає.

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