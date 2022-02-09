В Україну прибула військова допомога від британців та США: дісталося і теробороні

Літаки приземлилися в аеропорту "Бориспіль"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В аеропорт "Бориспіль" прибув літак із військовою допомогою із Великої Британії.

Про це повідомив кореспондент телеканалу "Україна 24" з аеропорту.

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Що у літаку

На борту літака перебувають військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних сил України.

Також там є бронежилети, каски та інший вантаж – поки не уточнюється, який.

На своїй сторінці у Twitter міністр оборони Олексій Резніков подякував партнерам за їхню "політико-дипломатичну підтримку та військову допомогу".

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Feb 8-9 the cargo with military-technical aid arrived to from – military goods& & equipment for the Territorial Defense Forces of @ArmedForcesUkr:bulletproof vests,helmets,etc.Thanks to our partners for their unwavering political&diplomatic support&military assistance pic.twitter.com/xZL1M5doeU — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Літак із США

Також міністр зазначив, що до Києва прилетів 9-й літак із військовою допомогою зі США. За його словами, до аеропорту "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн боєприпасів.

The 9th bird from &2nd airfreighter of military assistance for @ArmedForcesUkr from our partners which Boryspil був received today!Well,more than 80 tones of ammo from arrived to Kyiv! Earlier we got some gifts from look at txt below @SecDef @DeptofDefense pic.twitter.com/Ggv16h1JuM - Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

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Допомога Україні

1 лютого глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Єврокомісія офіційно ухвалила рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги в Україні. Чи буде ця сума поділена на транші і коли чекатиме на першу частину, поки невідомо.

Україна та Німеччина знайшли потенційне рішення про постачання озброєння Україні. Перед цим посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду із проханням надати оборонне озброєння.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія планує замінити політичну владу в Україні.

"У Кремлі мріють, що тут їх зустрічатимуть із квітами на вулицях Києва, або Одеси, або Дніпра, Львова. Насправді такого не станеться у разі повномасштабної відкритої агресії", – наголосив міністр.

Загроза вторгнення РФ в Україну