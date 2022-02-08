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"Нам треба готуватися": Рєзніков назвав ймовірний сценарій Кремля в Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 11:26
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Найреалістичнішим сценарієм може бути будь-яка спроба дестабілізації всередині країни
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія планує замінити політичну владу в Україні. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"У Кремлі мріють, що тут їх зустрічатимуть із квітами на вулицях Києва, або Одеси, або Дніпра, Львова. Насправді такого не станеться у разі повномасштабної відкритої агресії", – наголосив міністр.

За його словами, такий сценарій, який Росія провернула у 2014 році в Криму та на Донбасі із захопленням адмінбудівель за допомогою зелених чоловічків, – вже неможливий.

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При цьому Міністр додав, що Росія може спробувати провести у владу своїх маріонеток в Україні.

"А ось спроба дестабілізації на наших вулицях, використовуючи так званих антивакцинаторів чи якихось незадоволених економічною політикою чи чогось такого, на кшталт людей, незадоволених політичним устроєм, та спроба змінити політичний устрій, змінити політичну владу в Україні – такий сценарій я розглядаю як цілком імовірний", – сказав він.

Україна вже в курсі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля , і що зараз загроза вторгнення з боку Росії, і нові сценарії Кремля обговорюються із західними партнерами.

3 лютого видання The New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати фейкове відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", і розпочати таким чином вторгнення. Інший варіант подій – щоб главари бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

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Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що в РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецназівців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні Заходом.

Що відомо про вторгнення в Україну

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