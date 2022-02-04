РФ придумала, як напасти на Україну: Київ отримав від США важливу інформацію

США заздалегідь попередили Україну про можливий сценарій російської провокації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Росія планує сфабрикувати нагоду для вторгнення в Україну. Про це на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24", заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

За його словами, таку інформацію передала їм розвідка США.

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"Америка незадовго до оприлюднення інформації (у ЗМІ) поділилася нею з нами, попередили про те, що така інформація є. Ми зараз чекаємо більше деталей. І що стосується української розвідки, то треба зараз питання направити до них. Я поки що жодних звітів не бачив", – сказав Кулеба.

Також він зазначив, що таку ситуацію обов'язково обговорить із колегами з розвідувальних органів України.

"Ми знали від Сполучених Штатів, що така інформація буде оприлюднена. В принципі те, що було оприлюднено, нас не дивує. Ми з вами з 2014 року бачили багато підступних дій Російської Федерації, і ми бачили, що вони ні перед чим не зупиняються, коли намагаються щось сфальсифікувати та звинуватити у чомусь черговому Україну", – сказав він.

Також Кулеба зазначив, що дуже важливо, що будь-які плани РФ стають відомими й Україна може на них оперативно реагувати.

Новий план Путіна

3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення", а також скористатися обуренням щодо цього відео, щоб виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

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Представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив дані розвідки про те, що РФ готувала фейкове відео про "атаку" ЗСУ на російськомовне населення. Також Кірбі розповів, що у РФ планували інсценувати атаку нібито українських спецпризначенців чи розвідників на росіян чи російськомовних громадян. При цьому військова техніка мала виглядати схожою на техніку ЗСУ або на ту, що поставлена Україні із Заходу.

Що відомо про вторгнення в Україну