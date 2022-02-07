США готують Україну до захисту: подробиці від Блінкена

Держсекретар США розповів про зусилля американської влади для захисту України

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Адміністрація США продовжує тісну взаємодію з Конгресом та з союзними країнами, щоб збільшити допомогу Україні та допомогти їй захищати себе від російської агресії. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на брифінгу.

"Ми продовжуємо тісно працювати з Конгресом, а також із партнерами, щоб значно посилити допомогу Україні та допомогти їй підготуватися для власного захисту" , – сказав Блінкен.

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Держсекретар США зазначив, що минулого року США направили Києву військову допомогу на 650 мільйонів доларів — це більше, ніж у попередні роки. Крім того, адміністрація США затвердила дозвіл для союзників на постачання військового обладнання американського виробництва. США посилили додаткові сили союзників на східному фланзі НАТО.

"Ми працюємо з партнерами над тим, щоб підтримати українську економіку" , – зазначив держсекретар США.

Блінкен додав, що це відбувається в умовах постійної координації, яка на сьогодні налічує вже дві сотні зустрічей та дзвінків за останні місяці. Що буде далі, залежить від президента Росії Володимира Путіна — дивлячись, який шлях він обере.

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Також держсекретар наголосив, що США та союзники готові влаштувати для Росії серйозні наслідки, якщо вона продовжить агресію. Розроблено швидку відповідь, яка сильно вплине на російську економіку, включаючи санкції та експортний контроль.

Допомога та захист США

26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США . Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". З того часу до України прибув восьмий літак з військовою допомогою США. Вага вантажу з боєприпасами становила 86 тонн. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.

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Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.

Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. Зокрема розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні.

Президент США Джо Байден пригрозив Росії швидкими та серйозними наслідками у разі її вторгнення до України.

"Якщо Росія продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати завдадуть швидких і серйозних наслідків Росії разом з нашими союзниками та партнерами", – йдеться у заяві Білого дому.

Також повідомлялося, що у США підготували список представників російської еліти, близьких до президента Росії Володимира Путіна, до яких будуть застосовані економічні санкції

Це станеться у тому випадку, якщо у Кремлі буде ухвалено рішення напасти на Україну.

Загроза вторгнення Росії