У Київ прибула 8-ма пташка: літак США привіз десятки тонн боєприпасів (фото)

Америка не припиняє надсилати військову допомогу Україні для стримування Росії

В Україну прибув восьмий літак з військовою допомогою від США Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде", – написав він.

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Військова допомога Україні