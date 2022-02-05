У Київ прибула 8-ма пташка: літак США привіз десятки тонн боєприпасів (фото)

В Україну прибув восьмий літак з військовою допомогою від США Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Рєзніков.
"До Києва прибув 8-й птах! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами для наших становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери зі США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде", – написав він.
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Військова допомога Україні
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні . Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. Крім того, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- Крім того, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США . Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Крім того, за результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великобританією та Польщею . Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.