В Киев прибыла 8-я птичка: самолет США привез десятки тон боеприпасов (фото)

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5 февраля. Адольф Виндаус. Ровно 94 года назад немецкий ученый Адольф Отто Рейнгольд Виндаус первым в мире синтезировал витамин D, за что по итогам 1928 года был удостоен Нобелевской премии....

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