США перебросят в Украину "афганские" вертолеты: СМИ узнали детали

Вооруженные силы Украины рассчитывают в рамках военной помощи США получить шесть новых вертолетов – числе пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
Ожидается, что США предоставят Украине шесть вертолетов, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Первая партия вертолетов может поступить в Украину этой весной, сообщает портал Defense blog.
Около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами Афганистана и их судьба остается неизвестной. По информации датского издания Scramble Magazine, эти вертолеты использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан.
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Как ранее сообщал CNN, администрация Байдена обдумывает отправку военных советников и вооружения в Украину, поскольку Россия наращивает силы у границы. Ссылаясь на несколько источников, CNN сообщил, что министерство обороны настаивает, чтобы некоторое вооружение, которое должно было отправиться в Афганистан, например вертолеты Ми-17, вместо этого было отправлено в Украину.
Военная помощь Запада Украине
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.
- Великобритания в настоящее время перебрасывает "легкие противотанковые" вооружения в Украину. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
- Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. А ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.
- В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму в 60 миллионов долларов.
- В оборонном бюджете на этот год для Украины заложено $300 млн помощи в сфере безопасности.