США перебросят в Украину "афганские" вертолеты: СМИ узнали детали

Вертолеты использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны

Вооруженные силы Украины рассчитывают в рамках военной помощи США получить шесть новых вертолетов – числе пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.

Ожидается, что США предоставят Украине шесть вертолетов, которые ранее принадлежали ВВС Афганистана. Первая партия вертолетов может поступить в Украину этой весной, сообщает портал Defense blog.

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Около двух десятков вертолетов типа Ми-8/17 афганских ВВС в настоящее время находятся за пределами Афганистана и их судьба остается неизвестной. По информации датского издания Scramble Magazine, эти вертолеты использовались во время бегства афганских правительственных лидеров и военнослужащих в соседние страны, такие как Таджикистан и Узбекистан.

Вертолет Ми-17 ВВС Афганистана / Фото: Reuters

Как ранее сообщал CNN, администрация Байдена обдумывает отправку военных советников и вооружения в Украину, поскольку Россия наращивает силы у границы. Ссылаясь на несколько источников, CNN сообщил, что министерство обороны настаивает, чтобы некоторое вооружение, которое должно было отправиться в Афганистан, например вертолеты Ми-17, вместо этого было отправлено в Украину.

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Военная помощь Запада Украине