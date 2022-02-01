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Пообещал оружие и обвинил Берлин в помощи Путину: что сказал Моравецкий в Киеве

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 13:39
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/ Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил перед журналистами после встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

"Мы готовы передать Украине несколько десятков тысяч снарядов артиллерии, а также противовоздушные снаряды, минометы, а также дроны", — заявил он.

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Моравецкий подчеркнул, что Крым и часть Донецкой и Луганской области – это часть Украины, и это не сменится оккупацией.

"Украинское государство и общество выбрали курс на европейскую интеграцию. Каждое государство должно само выбирать приоритеты", — отметил польский премьер.

Он сказал, что следующим направлением атаки России являются гибридные угрозы, а также энергетические атаки, вопросы газа и угля.

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"Польша уже помогает Украине с газом, продавая его. Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно сюда инвестировать", — сказал Моравецкий.

Также он заявил, что российский газопровод "Северный поток 2" является геополитической угрозой безопасности Европы. Премьер Польши упрекнул Запад и Германию в частности в лицемерии.

"Нельзя одной рукой выражать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы "Северного потока – 2". Это вам не идет. Это очень опасный инструмент в руках России. Германия таким образом передает пистолет в руки Путина. Я апеллирую к нашим немецким партнерам, чтобы они поняли очевидные риски. Они таким образом должны позаботиться и о своей безопасности! Аппетиты России хорошо известны. Конечно, мы бы хотели дружить с Россией, но надо учитывать и все опасности", — сказал он.

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