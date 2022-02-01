Встреча с Зеленским и объявление о помощи: цель визита Джонсона в Украину

Премьер-министр Великобритании прибудет в нашу страну 1 февраля

Джонсон обсудит с Зеленским войну России против Украины/Фото: коллаж: REUTERS/Toby Melville/"Сегодня"

Во вторник, 1 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетит Украину. Согласно программе визита, британский премьер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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Детали визита

Борис Джонсон обсудит с Владимиром Зеленским военную агрессию России против Украины. Кроме того, Великобритания анонсировала выделение Украине 88 млн. фунтов стерлингов в поддержку энергетической независимости.

"Великобритания объявляет о помощи Украине в размере 88 млн. фунтов стерлингов для поддержания стабильности институтов управления Украины и энергетической независимости", — говорится в сообщении.

Кто еще приедет?

Кроме британского премьера в Украину летят премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Нидерландов Марк Рютте.

Великобритания и ЕС готовят санкции против РФ

Великобритания и Евросоюз совместно разрабатывают большой блок санкций в отношении России, если РФ начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. Целями новых рестрикций западных стран могут стать будущие проекты в российской газовой отрасли.

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