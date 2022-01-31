Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⛔ Кровавые "протесты" ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского 📋 Как подготовиться к ЧС 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Европейские лидеры едут в Украину: Кулеба назвал причину

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 января, 16:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине одновременно будут три премьер-министра
Постоянно прибывают министры иностранных дел.
Постоянно прибывают министры иностранных дел. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину одновременно приедут премьер-министры Великобритании Борис Джонсон, Польши Матеуш Моравецкий, а также Нидерландов Марк Рютте.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

Кто еще приедет

Кулеба отметил, что премьер-министры прибудут в Украину "буквально на днях".

"Постоянно прибывают министры иностранных дел. Мой греческий коллега уже в Украине, мой коллега из Нидерландов – уже практически в пути. Также и моя британская коллега", – сказал он.

Дмитрий Кулеба: "Мы готовы работать с такими партнерами"
Дмитрий Кулеба: "Мы готовы работать с такими партнерами" / Фото: Facebook

По его словам, главы дипломатии центральноевропейских стран тоже будут находиться в Украине на следующей неделе. При этом параллельно будет визит министров иностранных дел Германии и Франции, которые "выполняют роль посредников в "нормандском формате"".

Реклама

Министр заявил, что в 2021 году призвал партнеров приехать в Украину в январе-феврале – в частности для того, чтобы в Украине "постоянно находились иностранные должностные лица".

Поездка Джонсона

Напряженность ситуации вокруг Украины повлияла на планы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Как отмечается, Джонсон отменил свою первую поездку в Японию, которая была запланирована на середину февраля.

В то же время генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно опроверг сообщение об организации визита Джонсона.

Реклама

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что недоверие к действиям и словам России сохраняется, поэтому заявления России о начале отвода после учений войск и авиации Западного военного округа требуют более подробной информации и проверки.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Окно возможностей – открыто". Чего ждать от переговоров "Нормандской четверки" в Берлине Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Приструнить депутатов и договориться о Донбассе: почему на самом деле закрыли Верховную Раду Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
31 января. Джозеф Брэди. В этот день 61 год назад американский нейробиолог Джозеф Брэди отправил в первый космический полет своего воспитанника - шимпанзе Хэма...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Опрос КМИС, 3-11 декабря 2021
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
18,9%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
13,7%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,6%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,6%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,4%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,5%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
4,7%
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,6%
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5%
Подробнее
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
23,5%
2
Порошенко Порошенко
20,9%
3
Тимошенко Тимошенко
11,8%
4
Бойко Бойко
9,3
5
Мураев Мураев
6,8%
6
Разумков Разумков
5,0%
7
Гройсман Гройсман
4,3%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.78

Российский рубль (₽)

0.3713

Евро (€)

32.03

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

194 125

заболело за неделю в Украине

+75%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять