Зустріч із Зеленським та оголошення про допомогу: мета візиту Джонсона в Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії прибуде в нашу країну 1 лютого

Джонсон обговорить із Зеленським війну Росії проти України/Фото: колаж: REUTERS/Toby Melville/"Сьогодні"

У вівторок, 1 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Україну. Згідно з програмою візиту, британський прем'єр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє пресслужба прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

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Деталі візиту

Борис Джонсон обговорить з Володимиром Зеленським військову агресію Росії проти України. Крім того, Велика Британія проанонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

"Великобританія оголошує про допомогу Україні в розмірі 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки стабільності інститутів управління України та енергетичної незалежності", — йдеться в повідомленні.

Хто ще приїде?

Окрім британського прем'єра в Україну летять прем'єр-міністри Польщі Матеуш Моравецький та Нідерландів Марк Рютте.

Британія та ЄС готують санкції проти РФ

Велика Британія та Євросоюз спільно розробляють великий блок санкцій щодо Росії, якщо РФ розпочне повномасштабне вторгнення на територію України Цілями нових рестрикцій західних країн можуть стати майбутні проєкти у російській газовій галузі.

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