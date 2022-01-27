Украина просит у Польши оружие: эксклюзивные подробности от посла

Андрей Дещица заверил, что польское общество поддерживает Украину

Украина договаривается с Польшей о поставках боеприпасов и оборонного вооружения на случай российской агрессии.

Подробности рассказал в эфире телеканала "Украина 24" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

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"На самом деле, мы ведем переговоры и консультации с польской стороной уже примерно неделю, и речь идет о предоставлении Украине боеприпасов и оборонного вооружения. Пока что идут переговоры между определенными ведомствами о том, что на данный момент Украине нужно", – сказал он.

Дещица отметил, что пока неизвестна конкретная дата передачи этого вооружения и боеприпасов, "но заверения наших польских партнеров в этом есть".

Совбез Польши обсудит помощь Украине

Дипломат также рассказал, что "украинский вопрос" будет на повестке дня заседания совета национальной безопасности Польши.

"Состоялись телефонные консультации президента Польши с президентом США, и польская сторона считает, что надо провести совет национальной безопасности, потому что ситуация серьезная и требует обсуждения на таком уровне. Это заседание будет тайным, закрытым для прессы, но основная тема переговоров – поддержка обеспечения стабильности в регионе, а также обеспечение безопасности Польши", – сообщил он.

Посол рассказал, что 27 января в Сейме было принято заявление в поддержку Украины и обращение к другим парламентам стран ЕС и НАТО, чтобы они также выразили поддержку Украине.

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"Это показывает консолидированность польского общества в поддержке Украины. Но работать есть над чем, потому что нам нужно будет решать тактические вопросы в случае военной агрессии России. И тогда будет понятно, на какую помощь нам рассчитывать и как эта помощь будет передаваться Украине", – сказал Дещица.

Российская угроза для Украины

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

Есть мнение, что российские войска могут начать атаку со стороны Беларуси. Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость-2022" возле границ Украины и Евросоюза. Российские военные уже массово прибывают в Беларусь. В том числе Россия перебросила в Беларусь истребители Су-35С, которые проведут полеты на максимальную дальность.

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Поэтому Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от вероятной угрозы, как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.