"Владычица морей и всей Европы": почему Великобритания защищает Украину и чего ждать от Джонсона в Киеве

Великобритания хочет быть самостоятельным политическим игроком на первой позиции

На встрече Джонсона и Зеленского может быть объявлено о создании нового союза. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киев с официальным визитом приедет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На фоне угрозы вторжения России в Украину Лондон стал одним из самых активных союзников. Он поддерживает Украину на дипломатическом уровне, оказывает мощную финансовую и военную поддержку. Что стоит за помощью Соединенного Королевства и чем Украина интересна Британии?

Военная помощь Великобритании

Во время конфликта между Украиной и РФ в поддержку нашей страны активно выступило мировое сообщество. США и страны Европы требуют от России прекратить агрессию, а в случае вторжения, грозят сокрушительными экономическими санкциями. Пожалуй, одной из самых полезных для Украины среди европейских стран оказалась Великобритания.

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В частности, пока Германия опасается, что поставки Украине оружия могут привести к эскалации конфликта и предоставляют Киеву лишь нелетальную помощь, такую как полевые госпитали или 5 тыс. военных касок, Великобритания отправляет в нашу страну 2 тыс. переносных противотанковых ракет NLAW и 30 инструкторов для обучения бойцов ВСУ. Еще сотни военных Великобритания планирует отправить в соседние с Украиной страны НАТО, чтобы действовать как "сдерживающий фактор" для России.

Гранатомет MBT LAW может поражать цель как прямым выстрелом, так и атакой сверху. Фото: warriors.fandom.com

Политическая поддержка и ужесточение санкций

Активную работу по защите Украины Британия проводит и на политическом уровне. Премьер-министр страны Борис Джонсон даже отменил запланированный на февраль визит в Японию из-за напряженности вокруг Украины.

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Как сообщает Independent,1 февраля Борис Джонсон посетит Украину.

Премьер Великобритании Борис Джонсон / Фото: Коллаж: Сегодня

К слову, накануне в интервью телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти Великобритании готовятся расширить пакет санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину.

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"Приоритет номер один – удержать Владимира Путина от этих действий. У олигархов Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", – подчеркнула министр.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасc.

Дмитрий Кулеба поблагодарил свою британскую коллегу за решение ввести против Российской Федерации масштабные санкции.

"Такие меры, как санкции против российских финансовых интересов в Великобритании, могут ударить по больному месту России", – отметил Кулеба, добавив, что Британия демонстрирует лидерство в глобальных усилиях по сдерживанию России от дальнейшей агрессии.

Сотрудничество и морское партнерство

Стоит отметить, что еще в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. 21 июня 2021 года в Одессе был подписан Меморандум о морском партнерстве между Украиной и Великобританией, предусматривающего совместное строительство военных кораблей, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.

Украина и Великобритания подписали Меморандум о морском сотрудничестве. Фото: ВМС Украины

Пощечина России

К слову, 23 июня, в Черном море произошел инцидент между вооруженными силами России и Великобритании, который едва не перерос в боевое столкновение. Британский ракетный эсминец HMS Defender демонстративно прошел вблизи крымского мыса Фиолент, на расстоянии 12 км от базы Черноморского флота ВМС РФ. Ряд военных экспертов назвал такой маневр "пощечиной и политическим унижением России" – Британия показала миру, что Россия не настолько великая и грозная военная держава, какой пытается выглядеть.

Британский эсминец Defender. Фото: REUTERS/Sergey Smolentsev

Финансовая помощь

Как заявил Дмитрий Кулеба, в 2022 году Британия продолжит экономическое сотрудничество и выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов из Украины.

"Привлечение этих средств к ранее анонсированным 2,5 млрд фунтов стерлингов создаст новые возможности для украинской экономики и бизнеса, а также повысит благосостояние украинских граждан", – заявил глава украинского МИД, отметив, что общий объем британской помощи увеличился до 3,5 млрд фунтов.

Дмитрий Кулеба: "Общий объем британской помощи увеличился до 3,5 млрд фунтов стерлингов" / Фото: Facebook

"Утереть нос Евросоюзу"

Политолог Игорь Петренко считает партнерство с Великобританией успехом украинской дипломатии, однако отмечает, что Соединенное Королевство также преследует свой интерес.

"После выхода из ЕС Великобритания пытается застолбить место лидера Европы и, так сказать, "утереть" Евросоюзу нос". Показать свою значимость в решении геополитических проблем. В вопросе помощи Украине она действительно лидирует среди европейских стран", – говорит "Сегодня" Петренко.

Игорь Петренко: "После выхода из ЕС Великобритания пытается застолбить место лидера Европы и "утереть" Евросоюзу нос" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Алексей Якубин.

"Помощь Украине в противостоянии с РФ для Британии – не только вопрос безопасности Европы, но и попытка укрепления своих позиций на международной арене и в первую очередь в самой Европе. После "брексита", лидерами в Европе стали Германия и Франция. Британии пришлось сближаться с США, но она хочет быть самостоятельным политическим игроком и находится на первой позиции. Для этого Лондон вклинился в решение украинских проблем и по активности пытается обогнать США, тем самым привлекает к себе внимание всего мира и увеличивает свой авторитет", – говорит нам Якубин.

Алексей Якубин: "Британия хочет быть самостоятельным политическим игроком" / Фото: Facebook

"Владычица морей и всей Европы"

Политолог Вадим Карасев считает, что у Великобритании есть еще один интерес в сближении с Украиной.

"Исторически Британия считалась "владычицей морей". Сегодня она хочет закрепить этот статус, получив свободный доступ в Черноморско-каспийский регион. С этим связаны и военно-морское партнерство с Украиной и провокационный подход эсминца Defender к базе ВМС РФ", – говорит Карасев.

Политолог также отмечает, что в конфликте Украины с РФ, нашей стране стоит ориентироваться именно на помощь Британии.

"Для США Европа сегодня уходит на второй план, приоритет американской внешней политики – Китай и Азия. Германия и Франция имеет тесные экономические связи с Россией, поэтому им трудно усиливать давление на Москву. У Великобритании же маневров больше, у нее есть все шансы стать лидером всей Европы – от западной до восточной", – говорит Карасев.

Вадим Карасев: "У Великобритании есть шансы стать лидером всей Европы – от западной до восточной" / Фото: Facebook

Чего ожидать от визита Джонсона в Киев

22 января глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон работает над развитием союза "Украина – Польша – Британия". Политолог Карасев уверен, что 1 февраля в Киеве будет подписана декларация о союзе трех стран.

"1 февраля в Киев также прибудет и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Вероятнее всего будет объявлено о новом союзе. Великобритания делает ставку на союзничество с Восточной Европой, которая в свою очередь больше доверяет Лондону, чем Парижу и Берлину. Судя по всему, Украина в этот новый блок войдет одной из первых", – резюмировал Карасев.

Геополитическая карта возможной линии Лондон – Варшава – Киев. Фото: Council on Geostrategy

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что возможная эскалация российской агрессии вокруг Украины будет болезненной и кровавой, а также может стать "новой Чечней" для РФ.

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