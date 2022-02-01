Пообіцяв зброю та звинуватив Берлін у допомозі Путіну: що сказав Моравецький у Києві

Прем'єр Польщі висловив повну підтримку Україні у протистоянні з Росією

Матеуш Моравецький пообіцяв допомогу Україні / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив перед журналістами після зустрічі із прем'єром України Денисом Шмигалем.

"Ми готові передати Україні кількадесят тисяч снарядів артилерії, набоїв, а також протиповітряні снаряди, міномети, а також дрони", – заявив він.

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У разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених і евакуювати мирне населення, сказав прем'єр.

"Все залежить від того, що відбувається в голові однієї людини. Польща готується і до найгіршого варіанту. Ми готові приймати українських поранених та евакуювати частину громадян України", – сказав він.

Моравецький наголосив, що Крим та частина Донецької та Луганської областей – це частина України, і це не зміниться окупацією.

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"Українська держава та суспільство обрали курс на європейську інтеграцію. Кожна держава повинна сама обирати пріоритети", – зазначив польський прем'єр.

Питання газу та "Північного потоку – 2"

Він сказав, що наступним напрямком атаки Росії є гібридні загрози, а також енергетичні атаки, питання газу та вугілля.

"Польща вже допомагає Україні з газом, продаючи його. Але ми говорили про можливість збільшення потужності передачі газу. Для цього треба інвестувати сюди", – сказав Моравецький.

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Також він заявив, що російський газопровід "Північний потік – 2" є геополітичною загрозою безпеці Європи. Прем'єр Польщі дорікнув Заходу та Німеччині, зокрема в лицемірстві.

"Дорогі наші німецькі партнери, не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку – 2". Це вам не личить. Це дуже небезпечний інструмент у руках Росії. Німеччина таким чином передає пістолет у руки Путіна. Я апелюю до наших німецьких партнерів, щоб вони зрозуміли очевидні ризики. Вони таким чином мають подбати і про свою безпеку! Апетити Росії добре відомі. Звичайно, ми хотіли б дружити з Росією, але треба враховувати і всі небезпеки", – сказав він.

Переговори в Україні

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з польським колегою Матеушем Моравецьким. Глави урядів обговорили поглиблення співпраці на енергетичному та оборонному напрямі, а також створення нових регіональних форматів співпраці.

Також має відбутися зустріч Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Очікується, що за результатами переговорів Україна укласти новий союз із Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.

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