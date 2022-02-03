В Украине приземлился седьмой самолет с военной помощью от США: что привезли

Штаты продолжают поставлять Украине военную помощь для ВСУ

В Украину прибыл новый военный груз из США / Фото: Коллаж: Сегодня

Очередной самолет с грузом военной помощи для Украины приземлился в столичном аэропорту "Борисполь". Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное – это не конец! Дальше будет", – написал он и опубликовал фото из аэропорта.

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