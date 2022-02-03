В Украине приземлился седьмой самолет с военной помощью от США: что привезли

Очередной самолет с грузом военной помощи для Украины приземлился в столичном аэропорту "Борисполь". Об этом в Twitter написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Седьмая "птичка" приземлилась в Борисполе. На этот раз – 85 тонн боеприпасов для гранатометов. Отличные новости, и самое важное – это не конец! Дальше будет", – написал он и опубликовал фото из аэропорта.
Кто помогает Украине вооружением
- 1 февраля в Украину прибыл шестой самолет с военной помощью от США, на борту которого было 84 тонны боеприпасов. Всего от США мы уже получили около 500 тонн боеприпасов.
- 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". 28 января Штаты передали Украине 81 тонну боеприпасов различного калибра. Пакет оборонной помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов был принят президентом США Джо Байденом в декабре.
- Также Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Германия предоставит Украине пять тысяч военных касок.
- ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.