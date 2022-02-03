В Україні приземлився сьомий літак із військовою допомогою від США: що привезли

Черговий літак із вантажем військової допомоги для України приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль". Про це в Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьома "пташка" приземлилася в Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде", – написав він і опублікував фото з аеропорту.