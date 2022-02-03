В Україні приземлився сьомий літак із військовою допомогою від США: що привезли

Черговий літак із вантажем військової допомоги для України приземлився у столичному аеропорту "Бориспіль". Про це в Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.
"Сьома "пташка" приземлилася в Борисполі. Цього разу – 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Чудові новини, і найважливіше – це не кінець! Далі буде", – написав він і опублікував фото з аеропорту.
Хто допомагає Україні озброєнням
- 1 лютого до України прибув шостий літак з військовою допомогою від США, на борту якого було 84 тонни боєприпасів. Загалом від США ми вже отримали близько 500 тонн боєприпасів.
- 21 та 22 січня США доставили Києву 170 тонн зброї та боєприпасів. 26 січня до аеропорту "Бориспіль" прибула військова допомога із США. Штати передали Україні 300 протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". 28 січня Штати передали Україні 81 тонну боєприпасів різного калібру. Пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів було прийнято президентом США Джо Байденом у грудні.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ЗСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- Німеччина надасть Україні п'ять тисяч військових касок.
- ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у рамках новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.