В Україну прибув новий військовий вантаж із США – що привезли (фото)

Олексій Резніков повідомив про нову партію американських озброєнь

В Україну прибув черговий, уже шостий літак з військовою допомогою від США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ще доба не минула, а ми вивантажуємо 6-у "птаху" від наших друзів із США! До Києва прибуло 84 тонни боєприпасів! Загалом на сьогодні ми отримали від США близько 500 тонн ППО! І це не кінець", – написав він.

Реклама

Напередодні, 31 січня, до Києва прибув п'ятий літак із черговою партією військової допомоги від Сполучених Штатів Америки. На борту повітряного судна понад 80 тонн боєприпасів.

Реклама

Військова допомога від США та інших країн