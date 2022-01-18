Британія доправила в Україну "вбивць танків", але довелося облетіти Німеччину

Британські транспортні літаки, які перевозили озброєння для України, були змушені облетіти Німеччину. Про це пише видання UK Defence Journal.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес розповів, що через нарощування військової присутності російських військ біля кордонів Україна звернулася до них за допомогою.
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"Російські війська біля кордонів оснащені танками, бойовими броньованими машинами, реактивною артилерією та балістичними ракетами малої дальності. Нарощування військової присутності призвело до того, що Україна звернулася за допомогою до союзників, і два британські транспортні літаки відправили протитанкове озброєння", – сказав він.
Німеччина не дозволила пролетіти через свій повітряний простір тому, що вони дотримуються політики відмови від постачання зброї Україні.
Що відбувається?
Британські транспортні літаки зараз перекидають "легкі протитанкові" озброєння в Україну. 17 січня до аеропорту Бориспіль прибули два літаки C-17A Globemaster III британських ВПС, які доправили легкі протитанкові оборонні системи.
До того ж, невелика кількість британського персоналу проведе початкове навчання протягом короткого періоду часу в межах операції ORBITAL, перш ніж повернутися до Сполученого Королівства.
Підтримка з боку Британії не є стратегічною зброєю і не загрожує Росії.
Хто допомагає Україні
- Чехія, Литва, Канада та Німеччина також мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Зокрема, Литва вже затвердила план військової підтримки України, згідно з яким буде збільшено кількість інструкторів навчальної місії, закуплено тепловізори.
- До того ж, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну. Зокрема розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні. А ЄС надасть Україні 31 млн євро на зміцнення оборонних можливостей у межах новоствореного Європейського фонду забезпечення миру.