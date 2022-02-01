В Украину прибыл новый военный груз из США — что привезли (фото)

Алексей Резников сообщил о новой партии американских вооружений

В Украину привезли боеприпасы из США

В Украину прибыл очередной, уже шестой самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Еще сутки не прошли, а мы выгружаем 6-ю "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили от США около 500 тонн ПВО! И это не конец", — написал он.

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Накануне, 31 января, в Киев прибыл пятый самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов Америки. На борту воздушного судна более 80 тонн боеприпасов.

Фото: twitter.com/oleksiireznikov

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Фото: twitter.com/oleksiireznikov

Военная помощь от США и других стран