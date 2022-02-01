В Украину прибыл новый военный груз из США — что привезли (фото)

В Украину прибыл очередной, уже шестой самолет с военной помощью от США. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Еще сутки не прошли, а мы выгружаем 6-ю "птицу" от наших друзей из США! В Киев прибыло 84 тонны боеприпасов! Всего на сегодня мы получили от США около 500 тонн ПВО! И это не конец", — написал он.
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Накануне, 31 января, в Киев прибыл пятый самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов Америки. На борту воздушного судна более 80 тонн боеприпасов.
Военная помощь от США и других стран
- 21 и 22 января США доставили Киеву 170 тонн оружия и боеприпасов. Это были первые две партии экстренной военной помощи американцев Украине.
- 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла очередная партия военной помощи из США, в которой Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
- Ожидается, что Украина получит вертолеты, которые ранее использовались афганскими чиновниками для бегства в соседние страны. ВСУ ожидают получить от США шесть новых вертолетов – пять Ми-17В5 и один Ми-8МТВ.
- Также США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину. По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные – из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.
- Что до помощи от других стран, в Украину отправят пять тысяч немецких касок. Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии.
- Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.
- Великобритания также перебрасывает в Украину легкие противотанковые вооружения. 17 января в аэропорт "Борисполь" прибыли два самолета британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной. Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.