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Удивился даже Кличко: в Украину отправят 5 тысяч немецких касок

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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26 января, 23:11
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Министр обороны назвала решение четким сигналом Украине
Виталий Кличко удивился помощи украинской армии от Германии. Коллаж "Сегодня"
Виталий Кличко удивился помощи украинской армии от Германии. Коллаж "Сегодня"

Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок, сообщила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт после заседания Комитета по обороне.

"Это очень четкий сигнал: мы на вашей стороне", — цитирует министра немецкое издание Bild.

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Ламбрехт приветствовала возобновление переговоров по конфликту в Украине.

"Мы работаем над мирным урегулированием этого конфликта в центре Европы", — сказала министр.

Издание указывает, что неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.

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Реакция Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 5000 касок — это "абсолютная шутка".

"Видимо, министр обороны не понял, что мы имеем дело с прекрасно оснащенной российской армией, которая в любой момент может начать очередное вторжение в Украину/ Что Германия хочет послать дальше в поддержку? Подушки?" —сказал он в комментарии Bild.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник приветствовал обещанную поставку военных защитных касок, но в то же время раскритиковал их как "чисто символический жест". "Это капля в море, это даже не утешение", — сказал он изданию ZDF.

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При этом посол отметил, что поставка шлемов является "первым признаком того, что правительство Германии пытается критически подвергнуть сомнению свою абсолютно непонятную блокадную позицию".

Что просила Украина и что ей ответили

Украина запросила крупномасштабные поставки оружия для защиты от возможного нападения России. По информации Минобороны Германии, 19 января Украина написала письмо с просьбой о помощи в оборудовании, сославшись на каски и защитные жилеты по мере необходимости. Однако никаких конкретных объемов не запрашивалось.

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц ранее заявил, что Германия не планирует поставлять оружие Украине, но попробует дипломатическим путем предотвратить возможность вторжения Российской Федерации в Украину.

Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Страна не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.

Немецкое издание Bild ранее заявило, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставку Украине вооружения в рамках НАТО.

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