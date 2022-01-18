Британия доставила в Украину "убийц танков", но пришлось облететь Германию

Британские транспортные самолеты, которые перевозили вооружение для Украины, вынуждены были облететь Германию. Об этом пишет издание UK Defence Journal.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что из-за наращивания военного присутствия российских войск у границ, Украина обратилась к ним за помощью.
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"Российские войска у границ оснащены танками, боевыми бронированными машинами, реактивной артиллерией и баллистическими ракетами малой дальности. Наращивание военного присутствия привело к тому, что Украина обратилась за помощью к союзникам, и два британских транспортных самолета отправили противотанковое вооружение", – сказал он.
Германия не разрешила пролететь через свое воздушное пространство из-за того, что они придерживаются политики отказа от поставок оружия Украине.
Что происходит?
Британские транспортные самолеты в настоящее время перебрасывают "легкие противотанковые" вооружения в Украину. 17 января в аэропорт Борисполь прибыли два самолета C-17A Globemaster III британских ВВС, которые доставили легкие противотанковые оборонительные системы.
Кроме того, небольшое количество британского персонала проведет начальное обучение в течение короткого периода времени в рамках операции ORBITAL, прежде чем вернуться в Соединенное Королевство.
Поддержка со стороны Британии не является стратегическим оружием и не представляют угрозы для России.
Кто помогает Украине
- Чехия, Литва, Канада и Германия также намерены усилить военное сотрудничество с Украиной из-за угрозы российской агрессии. В частности, Литва уже утвердила план военной поддержки Украины, согласно которому будет увеличено количество инструкторов учебной миссии, закуплены тепловизоры.
- Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране. А ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира.