"Пятая птичка в Киеве!": в Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

Минобороны ожидает еще поставки оружия в нашу страну

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина получила еще 84 тонны боеприпасов/Фото: коллаж: Twitter/Oleksii Reznikov/"Сегодня"

В Украине 31 января прибыл пятый самолет с очередной партией военной помощи от Соединенных Штатов Америки. На борту воздушного судна более 80 тонн боеприпасов.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Пятая птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов разного калибра", — написал Резников в Twitter.

Министр обороны подчеркнул, что это не последняя поставка вооружений из США для Украины. Резников уточнил, сколько еще поставок ожидают в украинском правительстве.

"В ближайшие дни ждем очередной груз оборонного оружия от наших друзей из США", — сообщил министр.

Военная помощь Украине

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США . Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения. В Украину отправят пять тысяч немецких касок . Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.

. Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями. США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину . По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные – из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.

. По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные – из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину. Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.

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