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"Путин – это Гитлер с ядерным оружием": кто защитит Украину от вторжения

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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28 января, 17:08
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Без Украины сегодня не обходится ни одна международная встреча
/ Фото: Коллаж: Сегодня

То, что сейчас происходит в мире, – это отражение того, что каждая страна преследует свои национальные интересы.

Об этом в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" заявила экс-нардеп Валерия Заружко.

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"И США здесь – не исключение. Безусловно, присутствует некая коммуникация с избирателем внутри страны и какие-то заявления будут делаться сугубо политические", – сказала она.

США и Украина

По ее словам, важно понимать, что интересы Украины могут отстоять только сами украинцы:

"И когда мы оглядываемся и ждем помощи извне, то это, мягко говоря, слабая позиция, которая делает нас объектом, а не субъектом переговоров. Поэтому здесь иллюзий быть не должно – должна быть очень взвешенная, государственническая позиция".

Также политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе отметил, что сегодня однозначно видна реальная помощь от США – и финансовая, и поставки оружия.

"3,7 млрд дол. мы получили – и это официально. Есть еще и неофициально. Я считаю, что да (США помогут остановить агрессию России – прим. ред.)", – сказал он.

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"Путин – это Гитлер с ядерным оружием"

Политический эксперт Валерий Дымов в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" отметил, что если бы не было помощи США, Украина уже была бы оккупирована:

"Мы прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Путин – это человек, который сейчас уже артикулировал в виде ультиматумов по всему миру. Там речь идет не только об Украине, но и о Европе, странах Балтии, Средней Азии, Кавказе".

Он заявил, что теперь то, что видели украинцы, видит весь мир:

"Мир теперь понимает, что Путин – это Гитлер с ядерным оружием. И они не знают, что делать с человеком, который может его использовать. Путин держит в заложниках не только граждан Украины, но и весь мир, шантажируя ядерным оружием".

Помощь партнеров Украине

Экс-нардеп Игорь Швайка в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" сказал, что сейчас на Украине мир клином сошелся:

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"Важна ли помощь иностранных партнеров? Да, важна. Помогает ли мир сейчас Украине? Да, помогает. Ведет ли Россия против Украины войну? Да, ведет. Решит ли помощь вместо нас нашу проблему с северо-склонным и немного безумным соседом? Нет, не решит.

Но сегодня мы плавно, не заметив того, дошли до периода, что на самом деле на Украине мир клином сошелся – в утолении этого сумасшедшего русского медведя".

При этом он отметил, что без Украины сегодня не обходится ни одна международная встреча:

"От того, освободим ли мы свою землю, зависит дальнейшее развитие – либо мир скатится в принцип нарушения границ и возможность оккупировать другие территории после нас, либо мы уймем этого русского медведя, и мир вернется в нормальное и цивилизованное русло".

Военная помощь Украине

26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

Кроме этого, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия. В Украину отправили 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ.

Напомним, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США будут увеличивать военную помощь Украине из-за угрозы вторжения РФ. Москва продолжает наращивать численность войск вблизи украинских границ, и это вызывает беспокойство в Вашингтоне.

"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он.

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