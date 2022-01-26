Самолет набит оружием: "Джавелины" прилетели в Киев (фото)

Украина ожидает поставку четвертого самолет с американским оружием для ВСУ

США передали Украине военную помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

В аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь от США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Об этом в Twitter написал журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер и опубликовал фото.

This is the third delivery of US security assistance this year. pic.twitter.com/O1ykdGvXX7 — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 25, 2022

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В тоже время, в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.

"Джавелины в Киеве! Новый груз средств охраны – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. Скоро ожидаем прилета четвертого самолета", – написал в своем Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

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Кроме того, сообщается, что четвертый самолет с американским оружием для ВСУ сегодня уже взял курс на Киев. Он вылетел с авиабазы Довер в штате Делавэр и летит в аэропорт Борисполь.

Военная помощь Украине

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 1 марта 2018 года Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. А в октябре этого года США приняли решение продать Украине 150 ракет для противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39,2 млн долларов.