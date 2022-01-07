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Украине приготовили военную помощь от США – какие условия

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 января, 20:53
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СМИ узнали, как Вашингтон собирается сдерживать Москву
Военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"
Военную помощь должны утвердить в Конгрессе США / Коллаж "Сегодня"

Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.

Об этом сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

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Что известно

"Администрация Байдена также подготовила новый пакет военной помощи США для Украины в дополнение к американской военной помощи, которая уже поступает в Киев", — сообщает издание. Подробностей пока никто не называет.

По информации источника, на такой шаг Белый дом пойдет в случае, если Россия продолжит демонстрировать агрессию по отношению к Украине на ожидаемый отказ от подписания кремлевского соглашения о нерасширении НАТО на восток.

По данным NBC, Вашингтон готов обсудить с Россией двустороннее сокращение числа войск в Восточной Европе и количества проводимых военных учений в регионе. Однако для РФ такое сокращение военных Штаты связывают с выводом вооруженных формирований с территории Донбасса.

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Военная помощь США

  • В октябре США передали Украине в рамках международной помощи военный груз для Вооруженных сил на сумму в 60 миллионов долларов.
  • В целом на 2021 год в оборонном бюджете США для Украины было выделено 250 млн долларов, а в апреле уже говорилось о 300 млн долларов.
  • В оборонном бюджете на этот год для Украины заложено $300 млн помощи в сфере безопасности.
  • Перед праздниками сенаторы США обратились к президенту Джозефу Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.

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