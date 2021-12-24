От Байдена потребовали вооружить Украину – какое оружие ждать

В Сенате США существует единое мнение об усилении военной поддержки Украины

В Сенате США полностью поддерживают предоставление дополнительной помощи Украине / Коллаж "Сегодня"

Сенаторы США обратились к президенту Джозефу Байдену с предложением передать Украине зенитные, противотанковые и противокорабельные комплексы, а также сообщили, что такую идею поддерживают обе ведущие партии США – Демократическая и Республиканская. По мнению сенаторов, это может помочь сдержать агрессию России.

Об этом говорится в совместной статье сенаторов Роба Портмана (республиканец от штата Огайо) и Джины Шахин (демократка от штата Нью-Гэмпшир), которая вышла 24 декабря в американской газете The Washington Post.

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Нужно помочь Украине

Обращение сенаторов содержит три предложения к администрации Белого дома.

"Во-первых, Соединенные Штаты должны увеличить объем военного вооружения, которое они направляют в Украину, чтобы повысить обороноспособность страны и адаптировать это вооружение к угрозе, с которой столкнутся украинцы... В Конгрессе мы выступали за увеличение помощи в области безопасности: Соединенные Штаты должны ускорить темпы помощи и предоставления зенитных, противотанковых и противокорабельных систем, а также средств радиоэлектронной борьбы", – написали сенаторы.

Во-вторых, по мнению политиков, администрация Байдена не должна поддерживать любые попытки заставить Украину уступить контроль над Донбассом в нарушении Минских договоренностей.

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"Русские используют там тот же сценарий, что и в Крыму и в оккупированных грузинских регионах Южной Осетии и Абхазии, стремясь легитимизировать свою незаконную оккупацию, поддерживая сепаратистские силы, поощряя создание местных пророссийских правительств и выдавая российские паспорта местным жителям", – сообщили Роб Портман и Джина Шахин.

Политики резюмировали, что президент Байден должен потребовать от России отвести войска от границ Украины до начала каких-либо переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Северный поток – 2"

В-третьих, Байдену следует серьезно пересмотреть вопрос о введении санкций в отношении газопровода "Северный поток – 2".

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"Ясно, что Владимир Путин готов пренебречь международными нормами, чтобы продвигать то, что Госдепартамент назвал эмоциональной повесткой дня по воссоединению Советского Союза. Администрация должна тесно сотрудничать с новым правительством Германии, чтобы не допустить ввода трубопровода в эксплуатацию; в лучших интересах Европы лишить Путина еще одного рычага влияния на наших союзников", – отметили сенаторы.

Ситуация