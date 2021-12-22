Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Власть События

Вторжение через Донбасс: Россия собирает наемников для войны в Украине — СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
22 декабря, 16:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Набор наемников начался еще осенью, а сейчас их готовы уже отправлять на полигон
Российские наемники опять готовятся к войне / Коллаж "Сегодня"
Российские наемники опять готовятся к войне / Коллаж "Сегодня"

С осени в России проходит вербовка наемников, которым сообщают, что они отправляются на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшим маршем на Украину. Вербуют для военной командировки бывших участников частных военных компаний (ЧВК), участников боевых действий на территории Украины.

Об этом узнало российское агентство "Медуза".

Реклама

Что известно

Журналистам издания бывший военнослужащий Егор, который участвовал в гражданской войне в Сирии в качестве наемника ЧВК Вагнера, рассказал, что осенью ему предложили новую боевую командировку. "(Вербовщик) позвонил месяца два назад. Сказал, что новый проект разворачивается", — рассказал мужчина "Медузе".

В начале декабря Егор встретился с вербовщиком, который рассказал, что месте подготовки будущего отряда — учебный центр в хуторе Веселом под Ростовом-на-Дону, а дальше выдвигаются в сторону Украины. Он отказался.

По мнению Егора, такого широкого набора на "украинское направление" не было уже несколько лет. "Думаю, сейчас самая активная (компания – Ред.) с 2014 года", — рассказал собеседник "Медузы". При этом он сомневается, что отряд все-таки отправят в Украину: "Не могу в это поверить, если честно. Думаю, они просто померяются силой некоторое время. Наверху же тоже понимают, что это дикость. Путь в никуда".

Реклама

По данным "Медузы", предложение поехать в "оплачиваемую командировку в Украину" с конца ноября 2021 года получили не только профессиональные наемники, но и рядовые ветераны конфликта в Донбассе. Идет набор и среди жителей оккупированных территорий Украины.

Издание обратилось за разъяснениями в Минобороны России, однако на момент публикации ответа не было.

Ситуация

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Product Lead Дивизиона политического контента (Власть Сегодня / официальный сайт канала “Украина 24”)

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.26

Российский рубль (₽)

0.3687

Евро (€)

30.79

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

44 522

заболело за неделю в Украине

-24%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять