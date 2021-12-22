США уличили Шойгу во лжи из-за слов о Донбассе

Накануне российский министр обороны уверял, что в Авдеевке американские военные готовят провокацию

Джон Кирби (справа) пристыдил Шойгу (слева). Коллаж "Сегодня"

В США опровергли заявление министра обороны России Сергея Шойгу о присутствии на Донбассе американских военных, которые якобы там готовят химическую атаку. Об этом заявили в Пентагоне и Госдепартаменте.

"Эти заявления министра Шойгу полностью ложные", – сказал на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

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Спикер Госдепа США Нэд Прайс призвал Москву не лгать, а сконцентрироваться на снижении военной напряженности вокруг Украины.

"Вопреки заявлениям министра обороны России, ответственность за эскалацию напряженности несет Россия и ее ставленники, а не Украина или Соединенные Штаты. Мы призываем Россию прекратить использовать ложную подстрекательскую риторику и предпринять конструктивные шаги по снижению напряженности, чтобы создать позитивную атмосферу для дискуссий", – написал он в Twitter.

Путин тоже выдавал перлы