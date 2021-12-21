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"Надоели!" Путин пригрозил НАТО из-за "ракет в Украине"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
21 декабря, 13:29
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Хозяин Кремля обвинил США в напряженности между ними
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента РФ Владимира Путина беспокоят системы противоракетной обороны США, которые размещены в Европе.

Об этом он сказал во время заседания коллегии Минобороны России.

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"Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся в Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов", – сказал Путин.

Хозяин Кремля пригрозил НАТО, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег", Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

"На недруженственные шаги жестко реагировать и, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Они там под разными предлогами с целью обеспечить свою безопасность действуют за тысячи километров от своей территории. И когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим и ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права и устав ООН. Эти манипуляции надоели", – подчеркнул президент РФ.

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Путин против НАТО

  • 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
  • 15 декабря Россия передала США предложения по предоставлению Москве гарантий безопасности.
  • Каждый день в Москве выдвигают новые условия. Теперь там хотят, чтобы договор о гарантиях безопасности, касающийся почти десятка независимых государств, заключили с РФ только США.
  • Эстония первая заявила, что выдвинутые условия неприемлемы. В частности, Кремль хочет, чтобы запретили размещение вооружений НАТО на территории стран, которые до 1997 года не входили в это объединение.
  • Также в Европе отвергли договор о НАТО. Восемь стран уже сказали "нет" Кремлю.

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