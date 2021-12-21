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Войск РФ вблизи Украины все больше – Столтенберг озвучил тревожные данные

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 декабря, 16:59
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Несмотря на призывы к деэскалации, Россия не отступает от своих планов
Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной
Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.

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"Наращивание сил продолжается. Точные задачи этой концентрации сил не ясны, но мы видим, как поэтапно там появляется все больше и больше сил: артиллерии, боевых подразделений, танков близ украинской границы", – сказал он.

Российские войска у границы

  • 18 декабря было зафиксировано скопление бронетехники, артиллерии и российских военных под Курском и Брянском.
  • 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
  • 7 декабря в ГУР Минобороны Украины заявили, что к линии соприкосновения на Донбассе Россия дополнительно стягивает танки и артиллерию.
  • 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику на границе с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.

Что думает Путин

Говоря о вероятности ввода войск России на территорию Украины, президент РФ Владимир Путин сказал, что об этом говорили еще в начале года, и этого не случилось.

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