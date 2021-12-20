Считанные дни до вторжения – СМИ сообщили, когда войска России войдут в Украину

Британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
Об этом сообщает британский таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники.
Обеспокоенность Лондона
"И министерство обороны, и министерство иностранных дел отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае российского вторжения. Полковник Ричард Кемп, бывший командующий в Афганистане, сказал: "Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант – дипломатические и экономические санкции", – сказано в статье британских журналистов.
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Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то страну-агрессора ждут серьезные последствия.
При этом Джонсон провел свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого также предостерег хозяина Кремля от вторжения.
Ситуация на границе
- Россия, потребовавшая от Запада гарантий своей безопасности от расширения НАТО на восток, продолжает стягивать свои войска к границе Украины. Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сделанные в период с 9 по 14 декабря.
- 16 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Альянс четко видит скопившиеся возле границ Украины российские танки.
- США подготовили большой пакет санкций, который должен охладить желание Кремля вторгнуться на территорию Украины. Там существует и предложение отключить РФ от платежной системы SWIFT.
- При этом в Москве выдали очередную угрозу на случай, если США и НАТО не захотят предоставлять гарантии от расширения НАТО на восток.