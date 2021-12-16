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"Мы видим танки": жесткое заявление Столтенберга о России

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
16 декабря, 13:49
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В НАТО считают, что Россия должна изменить свое поведение
Генсек считает, что дальнейшая агрессия будет иметь для России жесткие последствия
Генсек считает, что дальнейшая агрессия будет иметь для России жесткие последствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудничество Альянса с Украиной имеет исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

"Именно Россия является агрессором и страной, которая аннексировала территорию Крыма и продолжает дестабилизировать восточную Украину. Конечно, мы видим наращивание вооруженных сил на границе с Украиной. Мы видим танки, отряды в боевой готовности и неоправданное оборудование. Это подрывает не только безопасность Украины, но и всей Европы", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО настаивает, чтобы РФ вернулась к деэскалации ситуации и уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Мы хотим подчеркнуть, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации ситуации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

В ходе выступления Столтенберг также пригласил РФ к диалогу с Украиной и странами-членами Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс повысил уровень разведки и будет тщательно следить за ситуацией.

"Все члены Альянса поддерживают независимость и суверенитет Украины. Украина имеет право защищать себя, НАТО будет оказывать вам практическую поддержку", – добавил он.

В свою очередь украинский лидер заявил, что ситуацию в Крыму, на Донбассе, в Черном и Азовском морях нужно рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые Россия использует для шантажа и давления на Украину и демократию.

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Зеленский уточнил, что речь идет об использовании мигрантов и искусственного энергетического кризиса.

Россия против вступления Украины в НАТО

  • Невхождения Украины в западные союзы добивается президент России Владимир Путин. Об этом он четко заявил, например, во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
  • 10 декабря МИД России распространил заявление "О диалоге с США и другими странами Запада относительно выработки гарантий безопасности", в котором сказано: "В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".
  • 14 декабря Верховая Рада разрешила допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.
  • В целом президент Украины Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.

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