"Мы видим танки": жесткое заявление Столтенберга о России

В НАТО считают, что Россия должна изменить свое поведение

Генсек считает, что дальнейшая агрессия будет иметь для России жесткие последствия / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудничество Альянса с Украиной имеет исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Офис президента на своей странице в Facebook.

"Именно Россия является агрессором и страной, которая аннексировала территорию Крыма и продолжает дестабилизировать восточную Украину. Конечно, мы видим наращивание вооруженных сил на границе с Украиной. Мы видим танки, отряды в боевой готовности и неоправданное оборудование. Это подрывает не только безопасность Украины, но и всей Европы", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО настаивает, чтобы РФ вернулась к деэскалации ситуации и уважала суверенитет и территориальную целостность Украины.

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"Мы хотим подчеркнуть, что Россия должна вернуться к дипломатии и деэскалации ситуации, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – подчеркнул генсек НАТО.

В ходе выступления Столтенберг также пригласил РФ к диалогу с Украиной и странами-членами Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс повысил уровень разведки и будет тщательно следить за ситуацией.

"Все члены Альянса поддерживают независимость и суверенитет Украины. Украина имеет право защищать себя, НАТО будет оказывать вам практическую поддержку", – добавил он.

В свою очередь украинский лидер заявил, что ситуацию в Крыму, на Донбассе, в Черном и Азовском морях нужно рассматривать в комплексе с другими гибридными элементами, которые Россия использует для шантажа и давления на Украину и демократию.

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Зеленский уточнил, что речь идет об использовании мигрантов и искусственного энергетического кризиса.

Россия против вступления Украины в НАТО