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Рада разрешила пустить в Украину военных НАТО – что это значит

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
14 декабря, 15:31
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Иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в разных категориях учений
Рада приняла решение
Рада приняла решение / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент Украины разрешил допустить на территорию страны войска других стран для участия в международных учениях. "За" проголосовали 318 депутатов. Теперь документ должен быть подписан президентом Украины.

Этот закон инициировал президент страны Владимир Зеленский

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Цели закона

Легитимизировать его инициативу провести на территории страны в будущем году ряд военных учений.

В их числе многонациональные учения "Объединенные усилия", "Светлая лавина", "Викинг" и "Кленовая арка", украинско-американские Rapid Trident и Sea Breeze, украинско-британские Cossack Mace, украинско-румынские Riverine, украинско-польские Silver Saber.

По закону Украину, допуск иностранных войск на территорию государства каждый раз определялся специальным нормативным актом.

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Согласно тексту законопроекта, иностранные вооруженные силы будут допущены на территорию Украины для участия в:

- многонациональных учениях "Объединенные усилия – 2022",

- украинско-американских учениях "Репид Трайдент – 2022",

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- украинско-британских учениях "Казак Мейс – 2022",

- многонациональных учениях "Светлая Лавина – 2022",

- украинско-польских учениях "Сильвер Сейбер – 2022",

- украинско-американских учениях "Си Бриз – 2022",

- украинско-румынских учениях "Риверайн – 2022",

- многонациональных учениях "Кленовая Арка – 2022",

- многонациональных учениях "Викинг – 2022".

Рада и законы по России

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект об упрощенном получении украинского гражданства теми, кто воевал на Донбассе. Проект № 5630 во втором чтении поддержали 285 депутатов.

Россию беспокоит НАТО

  • Невхождения Украины в западные союзы добивается президент России Владимир Путин. Об этом он четко заявил, например, во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом, которые состоялись 7 декабря.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон четко дал понять, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

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