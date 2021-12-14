Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Власть События

Зеленский ответил на требование Путина оставить Украину без НАТО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
14 декабря, 11:43
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский лидер напомнил хозяину Кремля, как Россия не выполнила гарантии в отношении Украины
Зеленский в шоке от требований Путина. Коллаж "Сегодня"
Зеленский в шоке от требований Путина. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на Восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

Реклама

Его спросили, готов ли он отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантированный уход российских войск от украинских границ, на что он припомнил невыполнение Россией ее гарантий в отношении нашей страны по Будапештскому меморандуму.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что после переговоров президентов США и РФ сокращения военной группировки у наших границ так и не произошло. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

Реклама

Путин не хочет пускать Украину в НАТО

  • 7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину.
  • Накануне встречи Путин требовал от США дать России гарантии нерасширения НАТО на восток, то есть не принимать Украину в Альянс. Но на переговорах уже Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке.
  • В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Путину и заявил, мол, это Россия должна дать гарантии.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.88

Российский рубль (₽)

0.3661

Евро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

59 838

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять