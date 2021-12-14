Зеленский ответил на требование Путина оставить Украину без НАТО

Президент Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на Восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.
Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
Его спросили, готов ли он отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантированный уход российских войск от украинских границ, на что он припомнил невыполнение Россией ее гарантий в отношении нашей страны по Будапештскому меморандуму.
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"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что после переговоров президентов США и РФ сокращения военной группировки у наших границ так и не произошло. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.
Путин не хочет пускать Украину в НАТО
- 7 декабря президенты США и России провели переговоры в режиме видеоконференции. Разговор длился два часа. В Белом доме четко дали понять Кремлю, что будут большие последствия в случае вторжения в Украину.
- Накануне встречи Путин требовал от США дать России гарантии нерасширения НАТО на восток, то есть не принимать Украину в Альянс. Но на переговорах уже Байден поставил ультиматум Путину о НАТО на востоке.
- В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба резко ответил Путину и заявил, мол, это Россия должна дать гарантии.