Зеленский ответил на требование Путина оставить Украину без НАТО

Украинский лидер напомнил хозяину Кремля, как Россия не выполнила гарантии в отношении Украины

Зеленский в шоке от требований Путина. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский удивлен требованиями российского лидера Владимира Путина гарантий нерасширения НАТО на Восток, то есть не пускать нашу страну в Альянс.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

Реклама

Его спросили, готов ли он отказаться от вступления Украины в НАТО в обмен на гарантированный уход российских войск от украинских границ, на что он припомнил невыполнение Россией ее гарантий в отношении нашей страны по Будапештскому меморандуму.

"Наше государство отдало свою часть советского ядерного арсенала – третьего по мощности в мире, а в ответ получило, в том числе и от России, заверение уважать наши границы и нашу безопасность. Все это было выброшено на помойку. Поэтому удивительно слышать от российской стороны просьбы о любых гарантиях, когда столько обещаний уже нарушены самой российской стороной", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что после переговоров президентов США и РФ сокращения военной группировки у наших границ так и не произошло. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией.

Реклама

Путин не хочет пускать Украину в НАТО