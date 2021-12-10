Россия перекрыла 70% Азовского моря – в Украине уже отреагировали

Военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Об этом сообщило командование Военно-морских сил Украины.
"По состоянию на 10 декабря Российской Федерацией перекрыто около 70% акватории Азовского моря", – говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ якобы планирует проводить стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.
"Объявление навигационных предупреждений Российской Федерацией в Азовском море в непосредственной близости к пунктам базирования украинских ВМС и гражданских портов является открытой провокацией. Подобные действия агрессора демонстрируют попытки РФ превратить Азовское море в свое внутреннее "озеро"", – отметили в ВМС Украины.
Ситуация в Азовском море
Накануне Федеральная служба безопасности России сообщила, что в непосредственной близости от Керченского пролива находится украинский военный корабль "Донбасс". В России выразили обеспокоенность, что украинский корабль может попытаться пройти через захваченный РФ в 2014 году Керченский пролив.
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Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Российская сторона заявляет, что при этом наш военный корабль не подавал заявок на прохождение Керченского пролива, что, оказывается Украина должна была сделать в соответствии с приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 года.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал провокацией якобы подход судна "Донбасс" ВМС Украины к Керченскому проливу и пригрозил "серьезными последствиями".
"Любая незначительная провокация может привести к очень и очень серьезным последствиям", – заявил Песков.
Заявление Украины
Пресс-служба штаба Операции объединенных сил позже дала свой комментарий.
"Относительно фейковых заявлений ФСБ РФ в сети Интернет. Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС Вооруженных Сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", – сказано в заявлении.