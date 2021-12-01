Никакого НАТО для Украины? Путин поставил Западу условие

В Кремле выражают обеспокоенность активизацией со стороны Организации Североатлантического договора сотрудничества со странами, граничащими с Россией. Дошло до того, что президент РФ Владимир Путин, принимая верительные грамоты у дипломатов, потребовал от НАТО юридического документа, заверяющего, что Альянс не будет расширяться на восток.
Об этом сообщает агентство Интерфакс.
"Дайте документ!"
"Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача – добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России", – сказал президент России Владимир Путин и предложил западным партнерам "начать на этот счет предметные переговоры".
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"Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности", – сказал Путин, напомнив, что соответствующие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались.
Ответ НАТО
- Буквально через час после данного требования последовало заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по итогам двухдневной встречи министров стран Альянса в Риге (Латвия).
- Столтенберг, в частности, сказал, что НАТО будет активно способствовать созданию военных возможностей Украины и Грузии, чтобы они могли защищать себя в случае агрессии со стороны соседей.
- Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет внимательно следить за предстоящими военными учениями Беларуси и России возле украинской границы.
- При этом Североатлантический Альянс требует, чтобы они были достаточно открытыми, в соответствии с существующими договоренностями.
- Латвия обратилась к США с просьбой о постоянном военном присутствии на своей территории для сдерживания Российской Федерации. Страна хочет укрепить оборону с помощью ракет Patriot.