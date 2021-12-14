Зеленський відповів на вимогу Путіна залишити Україну без НАТО

Український лідер нагадав господарю Кремля, як Росія не виконала гарантії стосовно України

Зеленський шокований вимогами Путіна. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на Схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

Про це він сказав у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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Його запитали, чи він готовий відмовитися від вступу України до НАТО в обмін на гарантований відхід російських військ від українських кордонів, на що він пригадав невиконання Росією її гарантій стосовно нашої країни за Будапештським меморандумом.

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що після переговорів президентів США та РФ скорочення військового угруповання біля наших кордонів так і не відбулося. Більше того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією.

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Путін не хоче пускати Україну до НАТО