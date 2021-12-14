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Зеленський відповів на вимогу Путіна залишити Україну без НАТО

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
14 грудня, 11:43
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Український лідер нагадав господарю Кремля, як Росія не виконала гарантії стосовно України
Зеленський шокований вимогами Путіна. Колаж "Сьогодні"
Зеленський шокований вимогами Путіна. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський здивований вимогами російського лідера Володимира Путіна гарантій нерозширення НАТО на Схід, тобто не пускати нашу країну до Альянсу.

Про це він сказав у інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

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Його запитали, чи він готовий відмовитися від вступу України до НАТО в обмін на гарантований відхід російських військ від українських кордонів, на що він пригадав невиконання Росією її гарантій стосовно нашої країни за Будапештським меморандумом.

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", – сказав Зеленський.

Глава держави додав, що після переговорів президентів США та РФ скорочення військового угруповання біля наших кордонів так і не відбулося. Більше того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією.

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Путін не хоче пускати Україну до НАТО

  • 7 грудня президенти США та Росії провели переговори у режимі відеоконференції. Розмова тривала дві години. У Білому домі чітко дали зрозуміти Кремлю, що будуть великі наслідки у разі вторгнення до України.
  • Напередодні зустрічі Путін вимагав від США дати Росії гарантії нерозширення НАТО на схід, тобто не приймати Україну до Альянсу. Але на переговорах уже Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.
  • У свою чергу голова МЗС України Дмитро Кулеба різко відповів Путіну і заявив, мовляв, це Росія має дати гарантії.

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