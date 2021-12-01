Жодного НАТО для України? Путін поставив Заходу умову

У Кремлі хочуть отримати від НАТО юридичні гарантії безпеки

Путін розмріявся про якісь гарантії від НАТО/Фото Reuters/Колаж "Сьогодні"

У Кремлі висловлюють занепокоєння активізацією з боку Організації Північноатлантичного договору співробітництва з країнами, що межують із Росією. Дійшло до того, що президент РФ Володимир Путін, приймаючи вірчі грамоти у дипломатів, зажадав від НАТО юридичного документу, який запевняє, що Альянс не розширюватиметься на схід.

Про це повідомляє агенція Інтерфакс.

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"Дайте документ!"

"Перед нашою дипломатією зараз стоїть першочергове завдання – домагатися надання сильних, надійних і довгострокових гарантій безпеки. У діалозі зі Сполученими Штатами та їхніми союзниками наполягатимемо на виробленні конкретних домовленостей, що виключать будь-яке подальше просування НАТО на Схід і розміщення загрозливих нам систем зброї в безпосередній близькості від території Росії", – сказав президент Росії Володимир Путін і запропонував західним партнерам "почати з цього приводу предметні переговори".

"Особливо зазначу, нам потрібні саме правові, юридичні гарантії безпеки", – сказав Путін, нагадавши, що відповідні усні зобов'язання західні партнери виконати відмовилися.

Відповідь НАТО