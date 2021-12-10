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Росія перекрила 70% Азовського моря – в Україні вже відреагували

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 грудня, 16:30
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В акваторії нібито проводяться артилерійські навчання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Про це повідомило командування Військово-морських сил України .

"Станом на 10 грудня Російською Федерацією перекрито близько 70% акваторії Азовського моря", – йдеться у повідомленні.

Карта перекриття Азовського моря

Зазначається, що РФ нібито планує проводити стрілянини поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.

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"Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі в безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора демонструють спроби РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє "озеро"", – зазначили у ВМС України.

Ситуація в Азовському морі

Напередодні Федеральна служба безпеки Росії повідомила, що у безпосередній близькості від Керченської протоки знаходиться український військовий корабель "Донбас". У Росії висловили стурбованість, що український корабель може спробувати пройти через захоплену РФ у 2014 році Керченську протоку.

Корабель управління "Донбас" ВМС України знявся з рейду порту Маріуполь і вирушив у напрямку Керченської протоки. Російська сторона заявляє, що при цьому наш військовий корабель не подавав заявок на проходження Керченської протоки, що, виявляється, Україна повинна була зробити відповідно до наказу міністерства транспорту РФ від 21 жовтня 2015 року.

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав провокацією нібито підхід судна "Донбас" ВМС України до Керченської протоки та пригрозив "серйозними наслідками".

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"Будь-яка незначна провокація може призвести до дуже серйозних наслідків", – заявив Пєсков.

Заява України

Прес-служба штабу Операції об'єднаних сил пізніше надала свій коментар.

"Щодо фейкових заяв ФСБ РФ у мережі Інтернет. Прес-служба ООС повідомляє, що судно ВМС Збройних Сил України "Донбас" не входило до чутливих зон. Корабель виконує завдання у своїх територіальних водах. На даний час "Донбас" повертається на базу", – сказано у заяві .

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