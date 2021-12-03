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"Це РФ має дати гарантії": Кулеба різко відповів Путіну про НАТО

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
3 грудня, 15:37
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Глава МЗС України закликав США та їхніх союзників відкинути вимоги Москви
Кулеба поставив місце господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"
Кулеба поставив місце господаря Кремля. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відкинув умову президента Росії Володимира Путіна, що Україна чи Захід мають гарантувати Москві нерозширення НАТО на Схід. Про це повідомляє МЗС у Twitter.

Його обурили заяви з Кремля.

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"Це Росія розширює кордони і Росія порушувала міжнародне право. Я відкидаю ідею, що ми маємо щось гарантувати Росії. Росія повинна гарантувати, що вона не продовжуватиме агресію проти будь-якої країни", – сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що Росія не має права впливати на рішення Києва та Альянсу. Також він закликав США та їхніх союзників відкинути вимоги Москви.

"У нас є золоте правило української дипломатії: жодних рішень щодо України без України. Тому, якщо хтось, навіть наші найближчі друзі, вирішить що-небудь, пов'язане з Україною за нашою спиною, ми не визнаємо це рішення", – заявив глава МЗС України.

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Що там із НАТО?

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