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"Это РФ должна дать гарантии": Кулеба резко ответил Путину про НАТО

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
3 декабря, 15:37
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Глава МИД Украины призвал США и их союзников отвергнуть требования Москвы
Кулеба поставил на место хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"
Кулеба поставил на место хозяина Кремля. Коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отверг условие президента России Владимира Путина, что Украина или Запад должны гарантировать Москве нерасширение НАТО на Восток. Об этом сообщает МИД в Twitter.

Его возмутили заявления из Кремля.

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"Это Россия расширяет границы, и Россия нарушала международное право. Я отвергаю идею, что мы должны что-то гарантировать России. Россия должна гарантировать, что она не будет продолжать агрессию против какой-либо страны", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что Россия не в праве влиять на решения Киева и Альянса. Также он призвал США и их союзников отвергнуть требования Москвы.

"У нас есть золотое правило украинской дипломатии: никаких решений по Украине без Украины. Поэтому, если кто-то, даже наши самые близкие друзья, решит что-либо, связанное с Украиной за нашей спиной, мы не признаем это решение", – заявил глава МИД Украины.

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Что там с НАТО?

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