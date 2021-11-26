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НАТО пригрозило России в случае вторжения в Украину

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 ноября, 19:49
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Альянс контролирует ситуацию в Украине
НАТО отслеживает все движения России касательно Украины
НАТО отслеживает все движения России касательно Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россию ждут последствия в случае вторжения в Украину. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает АР.

"Если Россия применит силу против Украины, за это придется заплатить, это будет иметь последствия", – заявил Столтенберг перед встречей министров иностранных дел в Латвии, которая пройдет 30 ноября и 1 декабря.

В тоже время, он не сказал, что конкретно НАТО сделает.

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"Это второй раз в этом году, когда Россия сконцентрировала большую и необычную концентрацию сил в регионе", – отметил Столтенберг и добавил, что возле границ Украины наблюдается скопление танков, артиллерии, бронетанковых частей и так далее.

Также он отметил, что на сегодня на Западе нет уверенности в намерениях России.

Что думает Украина

  • Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий. По его словам, у хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку.
  • Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине. По его мнению, Кремль повышает ставки перед переговорами с Западом своими военными угрозами.
  • В свою очередь Дмитрий Ярош недавно предрек скорый распад России. Он считает, что Путин подтолкнул РФ к развалу, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 57% украинцев.

А в чем проблема вступить в НАТО

Главной проблемой для вступления Украины в НАТО является российский фактор. Некоторые члены Альянса боятся реакции России, если нашей стране предоставят членство. Большинство членов Альянса не против там видеть Украину, но некоторые страны срывают планы Киева

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