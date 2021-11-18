Путинской империи придет конец: Ярош предрек скорый распад России

Путин подтолкнул РФ к развалу, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым

Ярош спрогнозировал большие проблемы для Путина. Коллаж "Сегодня"

Россию ждет распад уже в недалеком будущем, а ускорил этот процесс Кремль вторжением в Украину. Также к этому может привести смерть президента РФ Владимира Путина или мусульманский бунт в кавказских республиках. Такое мнение высказал советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, передает ГОРДОН.

Он уверен, что Россию ждет распад, вот только сложно спрогнозировать, когда именно.

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"Но не думаю, что это в очень далекой перспективе. Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал бывший лидер "Правого сектора".

Ярош также считает, что Путин подтолкнул Россию к распаду, пойдя войной на Украину и оккупировав Крым, поскольку заложил этим основу для ускорения развала империи.

"И это очень важно. В конце концов, все закончится тем, что Кавказ станет какой-то Кавказской конфедерацией, Татарстан и Башкортостан – Татарской и так далее. То есть они разлетятся в щепки. Мы уже видим, что Китай практически владеет Дальним Востоком и Сибирью, вырезает тайгу и вывозит к себе..." – объяснил он.

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Еще одной серьезной для РФ проблемой советник главнокомандующего ВСУ считает мусульманский фактор.

"В РФ смерть царя – это всегда потрясение и горе. Поэтому она в миг может распасться... Мы видим, какое у (главы Чечни) Кадырова влияние на Северном Кавказе. Мусульманский фактор растет в мире. Это мина замедленного действия, которая может взорваться в любой момент, и империи придет конец", – подчеркнул Ярош.

Прогнозы по распаду России