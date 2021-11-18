Путінській імперії прийде кінець: Ярош передрік швидкий розпад Росії

Путін підштовхнув РФ до розвалу, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим

Ярош спрогнозував великі проблеми для Путіна. Колаж "Сьогодні"

На Росію чекає розпад уже в недалекому майбутньому, а прискорив цей процес Кремль вторгненням в Україну. Також до цього може призвести смерть президента РФ Володимира Путіна або мусульманський бунт в кавказьких республіках. Таку думку висловив радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош, передає ГОРДОН.

Він упевнений, що на Росію чекає розпад, ось тільки складно спрогнозувати, коли саме.

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"Але не думаю, що це у дуже далекій перспективі. Мені здається, це справа одного покоління. Наприклад, 1989 року я й подумати не міг, що 1991 року Радянський Союз розвалиться. Тобто це все може статися будь-якої миті", – сказав колишній лідер "Правого сектору".

Ярош також вважає, що Путін підштовхнув Росію до розпаду, пішовши війною на Україну та окупувавши Крим, оскільки заклав цим основу для прискорення розвалу імперії.

"І це дуже важливо. Зрештою, все закінчиться тим, що Кавказ стане якоюсь Кавказькою конфедерацією, Татарстан і Башкортостан – Татарською тощо. Тобто вони розлетяться на тріски. Ми вже бачимо, що Китай практично володіє Далеким Сходом і Сибіром, вирізує тайгу і вивозить до себе...", – пояснив він.

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Ще однією серйозною для РФ проблемою радник головнокомандувача ЗСУ вважає мусульманський чинник.

"У РФ смерть царя – це завжди потрясіння і горе. Тому вона в мить може розпастись... Ми бачимо, який у (голови Чечні) Кадирова вплив на Північному Кавказі. Мусульманський фактор зростає у світі. Це міна уповільненої дії, яка може вибухнути у будь-який момент, і імперії прийде кінець", – підкреслив Ярош.

Прогнози щодо розпаду Росії