Дмитра Яроша призначили на високу посаду у ЗСУ (фото)

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України.
Про це він написав у Facebook.
"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України (самого Залужного). Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!" – повідомив він.
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Також він показав "корочку" з нової посади.
Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян
- Дмитро Ярош найбільше відомий саме як один із ініціаторів громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані. Тоді ж він виступив лідером цього руху.
- Після Майдану він вирушив на Донбас – з 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на сході України. Влітку того року він оголосив про створення на базі силового блоку "Правого сектору" Добровольчого українського корпусу (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
- Ярош навіть балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го, але став лише 11-м. Зате зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
- А ось у Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк про "візитку Яроша". У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є і рішення суду про заочний арешт українця.