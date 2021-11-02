Дмитра Яроша призначили на високу посаду у ЗСУ (фото)

Колишньому нардепу дав притулок Валерій Залужний і вже видав відповідний наказ

Ярош уже отримав посвідчення про нову посаду. Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він написав у Facebook.

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"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України (самого Залужного). Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!" – повідомив він.

Ярош (праворуч) разом із Залужним. Фото: facebook.com/dyastrub

Також він показав "корочку" з нової посади.

Нове посвідчення Яроша. Фото: facebook.com/dyastrub

Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян