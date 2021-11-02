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СЬОГОДНІ Влада Події

Дмитра Яроша призначили на високу посаду у ЗСУ (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
2 листопада, 11:26
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Колишньому нардепу дав притулок Валерій Залужний і вже видав відповідний наказ
Ярош уже отримав посвідчення про нову посаду. Колаж "Сьогодні"
Ярош уже отримав посвідчення про нову посаду. Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош став радником головнокомандувача Збройних сил України.

Про це він написав у Facebook.

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"Наказом генерал-лейтенанта Валерія Залужного призначений радником головнокомандувача Збройних сил України (самого Залужного). Дякую за довіру! Разом переможемо! Україна понад усе!" – повідомив він.

Ярош (праворуч) разом із Залужним. Фото: facebook.com/dyastrub

Також він показав "корочку" з нової посади.

Нове посвідчення Яроша. Фото: facebook.com/dyastrub

Ярош – "правосек", військовий, депутат і просто "нічний жах" росіян

  • Дмитро Ярош найбільше відомий саме як один із ініціаторів громадського руху "Правий сектор", який особливо був помічений наприкінці 2013-го – на початку 2014 років на Євромайдані. Тоді ж він виступив лідером цього руху.
  • Після Майдану він вирушив на Донбас – з 2014 року брав участь у формуванні добровольчих загонів боротьби з російською агресією на сході України. Влітку того року він оголосив про створення на базі силового блоку "Правого сектору" Добровольчого українського корпусу (ДУК). У січні 2015-го навіть отримав поранення.
  • Ярош навіть балотувався у президенти на позачергових виборах 2014-го, але став лише 11-м. Зате зміг потрапити до парламенту і став народним депутатом, але не увійшов до жодної фракції. Став заступником голови Комітету з питань національної безпеки та оборони.
  • А ось у Росії він як червона ганчірка для бика, окупанти навіть придумали відомий фейк про "візитку Яроша". У Росії він є фігурантом кримінальних справ, є і рішення суду про заочний арешт українця.

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