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Климкин: Блицкрига против Украины не будет, но у Путина есть другой сценарий

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 14:46
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У хозяина Кремля менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку – экс-министр объяснил, чего не стоит делать Украине
Климкин рассказал, чего добивается Путин. Коллаж "Сегодня"
Климкин рассказал, чего добивается Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не планирует большое вторжение в Украину – Россия попытается дестабилизировать обстановку внутри нашей страны с возможной заброской своего десанта в "горячие точки".

Такое мнение высказал в эфире Украина 24 бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

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По его словам, у Путина менталитет дзюдоиста, он ищет слабинку. Украине ни в коем случае нельзя показывать даже малейшей слабости, чтобы не подтолкнуть РФ к нападению.

"Он будет подтягивать войска, оружие. Конечно, он не будет атаковать просто так. Он знает, что блицкриг против Украины невозможен. И мы же не качаем панику, не говорим, что мы начинаем бояться, это на самом деле маразм и это нас ослабляет. Но мы прекрасно понимаем, что как только в Москве почувствуют слабинку, дестабилизацию, они обязательно ее используют", – сказал Климкин.

Экс-министр считает, что Кремль в первую очередь заинтересован в дестабилизации ситуации внутри Украины, и только после этого могут быть какие-то военные операции. Он даже привел в пример слова латиноамериканского революционера Че Гевары, мол, "революции начинаются с отключения электроэнергии".

"Это может быть провокация, может быть социальная дестабилизация, может быть бардак внутри. И когда это начнет наслаиваться одно на другое... Посмотрите, что они делают в последнее время. Они же не отрабатывают на учениях большое вторжение, где танки идут вперед. Они отрабатывают десанты в случае, если где-то в регионах нашей страны возникнет нестабильность. Поэтому Путин пойдет вперед, если мы ему это позволим", – объяснил Климкин.

Россия может напасть на Украину

  • Министр обороны Алексей Резников считает, что Кремль еще не принимал решения о полномасштабной войне с Украиной. При этом он объяснил, что военная активность РФ связана с попыткой дестабилизировать ситуацию внутри Украины, НАТО и Евросоюза. Но на случай вторжения Украина готова встретить агрессора.
  • В последнее время западные СМИ много писали о скоплении российских войск вблизи Украины. В Кремле это называют "целенаправленной информационной кампанией и вбросами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это все нагнетание напряженности, чтобы представить Россию как сторону, которая угрожает процессу урегулирования на Донбассе.
  • Тем временем экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж предрек России провал в Украине и уверен, что это будет сильнейший удар по Путину.

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