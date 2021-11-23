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"В резерве 200 тыс. человек": как Украина будет "встречать" Россию

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
23 ноября, 13:10
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Угроза вторжения сейчас оценивается очень высоко, но оккупантов в Украине ждет неприятный сюрприз
Украинцы готовят оккупантам жесткий прием на своей земле. Коллаж "Сегодня"
Украинцы готовят оккупантам жесткий прием на своей земле. Коллаж "Сегодня"

Украина готова к вторжению России – помимо армии уже есть 200 тысяч человек резерва в территориальной обороне, которая поможет дать отпор агрессору.

Об этом сообщил в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV министр обороны Алексей Резников.

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Ведущий напомнил, что, по данным агентства Bloomberg, Россия сейчас проводит крупнейшую за 30 лет мобилизацию резервистов, и спросил, планирует ли Украина делать что-то подобное в ответ. Министр на это ответил, что с 1 января в Украине начнет действовать закон о национальном сопротивлении и территориальной обороне.

"Украина планирует давно, потому что мы учимся давать отпор уже 8-й год … У нас есть понимание теробороны, у нас больше 200 тысяч уже в резерве украинцев, которые прошли через фронт, имеют соответствующий (боевой) опыт. Они добровольно согласились быть в этом резерве. В случае необходимости разворачивание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствие с законом: будут использоваться резервы, вооружение. Это дополнительный вид вооруженных сил. Поэтому мы готовы", – сказал Резников.

Украина готовится к вторжению России

  • И на Западе, и в Украине активно обсуждают возможное нападение России на Украину. Так, например, Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, близкий к западным разведкам, пишет, мол, Путин собрался нападать на Украину в начале следующего года и даже уже определены три направления, откуда ударит Россия.
  • Но Украину обещают не оставить один на один с агрессором. Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне российской угрозы. Об этом стало известно CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
  • Тем временем в самой Украине тоже не сидят сложа рук. Еще в апреле на юге страны прошли сборы теробороны. Украинские резервисты прошли подготовку по защите городов.

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