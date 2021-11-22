"У Путина сейчас опасный момент": в РФ рассказали, будет ли вторжение в Украину

На данный момент вряд ли можно говорить о новой агрессии России против Украины, но последняя активность Киева в военном сотрудничестве со странами НАТО может напугать Кремль и подтолкнуть к военным действиям.
Об этом рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 исследователь академического центра им. Бориса Немцова Александр Морозов.
На вопрос ведущего, будет ли все-таки новая война с Россией, он ответил: "Сегодня кажется, что перспектив войны нет".
Далее по теме
"Но в чем здесь проблема? Она в том, что если взять отношения России и США, тут есть непростая сложная конструкция. Был разговор о прекращении военной активности по отношению к Украине. Но теперь вот она возобновилась. После учений "Запад" некоторые войска из Белоруссии не вернулись. Наоборот, они направлены к границе. Возможный конфликт между Россией и Украиной находится в повестке Байдена и Блинкена", – сказал Морозов.
При этом российский эксперт не исключает, что активное военное сотрудничество Киева с Западом может подтолкнуть Кремль к непоправимому.
"Но и у Путина момент сейчас опасный. В последний год Киев активно и успешно действует в направлении интеграции в НАТО, военное сотрудничество развивается, начались поставки летального оружия. И об этом Путин нам прямо сейчас сказал, выступая на коллегии МИДа. Он сказал, что НАТО заступает за красные линии. Таким образом возникает сложный узел, в котором, как это ни драматично, Кремль может пойти с перепугу или из намерений продемонстрировать свою непреклонность, пойти на военные действия", – резюмировал Морозов.
Будет вторжение России?
- В последние недели часто говорят и в Украине, и на Западе об угрозе масштабного вторжения агрессора, а поводом для этого послужило скопление войск РФ вблизи границ Украины. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
- Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов озвучил планы по нападению РФ на Украину и даже назвал возможные сроки.
- Тем временем США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину. Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.