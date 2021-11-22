Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Годовщина Евромайдана Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Власть Мнения

"У Путина сейчас опасный момент": в РФ рассказали, будет ли вторжение в Украину

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
22 ноября, 13:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Аналитик центра Немцова объяснил, чем Украина так напугала Кремль в последнее время
Путин может психануть и напасть. Коллаж "Сегодня"
Путин может психануть и напасть. Коллаж "Сегодня"

На данный момент вряд ли можно говорить о новой агрессии России против Украины, но последняя активность Киева в военном сотрудничестве со странами НАТО может напугать Кремль и подтолкнуть к военным действиям.

Об этом рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 исследователь академического центра им. Бориса Немцова Александр Морозов.

Реклама

На вопрос ведущего, будет ли все-таки новая война с Россией, он ответил: "Сегодня кажется, что перспектив войны нет".

"Но в чем здесь проблема? Она в том, что если взять отношения России и США, тут есть непростая сложная конструкция. Был разговор о прекращении военной активности по отношению к Украине. Но теперь вот она возобновилась. После учений "Запад" некоторые войска из Белоруссии не вернулись. Наоборот, они направлены к границе. Возможный конфликт между Россией и Украиной находится в повестке Байдена и Блинкена", – сказал Морозов.

При этом российский эксперт не исключает, что активное военное сотрудничество Киева с Западом может подтолкнуть Кремль к непоправимому.

"Но и у Путина момент сейчас опасный. В последний год Киев активно и успешно действует в направлении интеграции в НАТО, военное сотрудничество развивается, начались поставки летального оружия. И об этом Путин нам прямо сейчас сказал, выступая на коллегии МИДа. Он сказал, что НАТО заступает за красные линии. Таким образом возникает сложный узел, в котором, как это ни драматично, Кремль может пойти с перепугу или из намерений продемонстрировать свою непреклонность, пойти на военные действия", – резюмировал Морозов.

Будет вторжение России?

  • В последние недели часто говорят и в Украине, и на Западе об угрозе масштабного вторжения агрессора, а поводом для этого послужило скопление войск РФ вблизи границ Украины. Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Россия действительно может совершить полномасштабное военное вторжение в Украину, но задействует ли она эту опцию, зависит от двух факторов.
  • Руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов озвучил планы по нападению РФ на Украину и даже назвал возможные сроки.
  • Тем временем США и ЕС разрабатывают план по сдерживанию России от вторжения в Украину. Наши западные партнеры не верят, что Путин зря стягивает к украинской границе свои танки.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Беглецы Майдана: как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов "Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко От "Большой стройки" – до главы "слуг": что известно о Елене Шуляк Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураев Мураев
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовой Садовой
2,6%
Анализ ситуации
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

Погрузиться в тот день
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.57

Российский рубль (₽)

0.3622

Евро (€)

29.98

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

111 966

заболело за неделю в Украине

-20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять