"У Путина сейчас опасный момент": в РФ рассказали, будет ли вторжение в Украину

Аналитик центра Немцова объяснил, чем Украина так напугала Кремль в последнее время

Путин может психануть и напасть. Коллаж "Сегодня"

На данный момент вряд ли можно говорить о новой агрессии России против Украины, но последняя активность Киева в военном сотрудничестве со странами НАТО может напугать Кремль и подтолкнуть к военным действиям.

Об этом рассказал в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале Украина 24 исследователь академического центра им. Бориса Немцова Александр Морозов.

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На вопрос ведущего, будет ли все-таки новая война с Россией, он ответил: "Сегодня кажется, что перспектив войны нет".

"Но в чем здесь проблема? Она в том, что если взять отношения России и США, тут есть непростая сложная конструкция. Был разговор о прекращении военной активности по отношению к Украине. Но теперь вот она возобновилась. После учений "Запад" некоторые войска из Белоруссии не вернулись. Наоборот, они направлены к границе. Возможный конфликт между Россией и Украиной находится в повестке Байдена и Блинкена", – сказал Морозов.

При этом российский эксперт не исключает, что активное военное сотрудничество Киева с Западом может подтолкнуть Кремль к непоправимому.

"Но и у Путина момент сейчас опасный. В последний год Киев активно и успешно действует в направлении интеграции в НАТО, военное сотрудничество развивается, начались поставки летального оружия. И об этом Путин нам прямо сейчас сказал, выступая на коллегии МИДа. Он сказал, что НАТО заступает за красные линии. Таким образом возникает сложный узел, в котором, как это ни драматично, Кремль может пойти с перепугу или из намерений продемонстрировать свою непреклонность, пойти на военные действия", – резюмировал Морозов.

Будет вторжение России?