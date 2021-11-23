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"У резерві 200 тис. людей": як Україна "зустрічатиме" Росію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
23 листопада, 13:10
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Україна готова до вторгнення Росії – окрім армії вже є 200 тисяч людей резерву у територіальній обороні, яка допоможе дати відсіч агресору.

Про це повідомив у програмі "Свобода слова" на телеканалі ICTV міністр оборони Олексій Резніков.

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Ведучий нагадав, що, за даними агентства Bloomberg, Росія зараз проводить найбільшу за 30 років мобілізацію резервістів, і запитав, чи Україна планує робити щось подібне у відповідь. Міністр на це відповів, що з 1 січня в Україні почне діяти закон про національний спротив та територіальну оборону.

"Україна планує давно, бо ми вчимося давати відсіч уже 8-й рік… Ми маємо розуміння тероборони, у нас понад 200 тисяч уже в резерві українців, які пройшли через фронт, мають відповідний (бойовий) досвід. Вони добровільно погодилися бути у цьому резерві. У разі потреби розгортання батальйонів територіальної оборони відбуватиметься у відповідність до закону: використовуватимуться резерви, озброєння. Це додатковий вид збройних сил. Тому ми готові", – сказав Резніков.

Україна готується до вторгнення Росії

  • І на Заході, і в Україні активно обговорюють можливий напад Росії на Україну. Так, наприклад, Bloomberg з посиланням на обізнане джерело, близьке до західних розвідок, пише, мовляв, Путін зібрався нападати на Україну на початку наступного року і навіть уже визначено три напрями, звідки вдарить Росія.
  • Але Україну обіцяють не залишити віч-на-віч з агресором. Адміністрація президента США Джо Байдена роздумує над відправкою військових радників та додаткової зброї Україні на тлі російської небезпеки. Про це стало відомо CNN із посиланням на джерела, знайомі з обговореннями.
  • Тим часом у самій Україні теж не сидять склавши рук. Ще у квітні на півдні країни пройшли збори тероборони. Українські резервісти пройшли підготовку із захисту міст.

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