США дадут оружие на войну с Путиным: СМИ узнали, что получит Украина

Белый дом и Конгресс США серьезно относятся к возможному новому вторжению РФ

США раздумывают над отправкой в Украину ракет Stinger. Фото: коллаж "Сегодня"

Администрация президента США Джо Байдена раздумывает над отправкой военных советников и дополнительного оружия Украине на фоне угрозы нового вторжения России.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

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В новый пакет помощи Украине могут войти противотанковые комплексы Javelin, системы противовоздушной обороны Stinger и минометы. Также США рассматривают возможность отправки военных советников и вооружения, которое Вашингтон закупал для Афганистана, в частности вертолеты Ми-17.

При этом некоторые люди в Белом доме опасаются, что предоставление Украине нового вооружения, такого как Stinger, Россия может расценить как эскалацию.

Кроме того, источники сообщили, официальные лица США ведут переговоры с европейскими союзниками по разработке нового пакета санкций, который вступит в силу, если Россия вторгнется.

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Угроза вторжения РФ